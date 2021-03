Mikk Pärnitsale jäeti alles vägivallaennetuse tunnustusauhind

"Teile anti vägivallaennetuse autasu 18.08.2020, mida tõendab ministri allkirjaga tänukiri. Oleme seisukohal, et autasu andmise hetkel puudu olnud käskkiri ega selle hilisem allkirjastamine ei muuda Teie tunnustuse kehtivust," kirjutatakse vastuses Pärnitsale.

Endine justiitsminister Raivo Aeg allkirjastas möödunud suve 21. augustil käskkirja, millega kinnitas vägivallaennetuse auhinna saanute nimekirja, kuid ühe erandiga - ta lükkas tagasi vägivallaennetuse auhinna komisjoni ettepaneku tänuüritusel oma riietuse ja kõnega, samuti varasemate väljaütlemistega poleemikat tekitanud Mikk Pärnitsa autasustamise osas.

Eelmise aasta 18. juunil leidis aset tseremoonia, mille raames andsid nii president Kersti Kaljulaid kui ka tollane justiitsminister Raivo Aeg vägivallennetusse panustanutele üle auhinnad.

Nomineerituid oli kaheksa: tänavu avaldati tunnustust Eero Epnerile, Kärt Anveltile, Mikk Pärnitsale, Marianne Ubalehele, Anna Markinale, Rita Kaasikule, Sirle Blumbergile ja Kristiina Luhtile.

Pärnitsat tunnustati ühes Marianne Ubalehega kampaania "See pole okei" algatamise eest.

Kõnealune üritus põhjustas poleemikat mitmel põhjusel.

Esiteks - sotsiaalmeedias võis leida vastakaid arvamusi auhinna osaliseks saanud kultuuritegelase Mikk Pärnitsa riietuse kohta. Teiseks - justiitsminister pidas vajalikuks Mikk Pärnitsa poolt tseremoonial peetud kõnet kritiseerida. Kolmandaks - tuli välja, et auhinnalised olid eelmisel aastal nimekirja sattunud statuuti rikkudes ning iga isiku teened tuli ministri poolt üle vaadata.

Pärnits pidas auhinnatseremoonial kõne, kus nimetas Eesti perekonda "lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks" ning et "traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks".

Need kaks pidepunkti ei sobinud ei avalikkusele ega justiitsministrile, kes samuti üritusest osa võttis.

"Minu seisukoht on, et see on täiesti vastutustundetu ja rumal jutt," sõnas Aeg toona Delfile. Facebook'i postituses läks poliitik lausa nii kaugele, et märkis järgnevat: "Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka ja kahetsen, et komisjon valis Mikk Pärnitsa auhinnasaajate sekka."