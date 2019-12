Mihkelson Erdoğani sõnavõtust: see on uus etapp NATO ajaloos, peame sellega harjuma

Mihkelsoni sõnul ei muuda NATO liikmesriikide liidrite poolt sellisel viisil tõstatatud küsimused, nagu seda tegi täna Türgi president, olemasolevate lahkhelide lahendamist lihtsaks.

Türgi probleemiks on see, et allianss ei tunnista kurdide omakaitseüksusi terrorirühmitusena. Türgi tahab nendega võitluses suuremat toetust ja president Erdoğan avaldas täna, et kui nad seda ei saa, on nad vastu NATO Balti riikide kaitseplaanile.

"NATO varasemas ajaloos on olnud hetki, kus liikmesriikidel on erinevaid arvamusi väljakutsete osas. Kui seda suudetakse lahendada töisel tasandil, on üks asi. Kui seda tehakse läbi meedia, nagu täna, siis on selge, et selliseid lahkhelisid on keeruline ühel või teisel viisil lahendada," ütles Mihkelson Delfile.

Mihkelsoni sõnul annab selline käitumine allianssi jaoks halva signaali neile, kes tahavad NATO-t näha rohkem katkisena kui ühtsena.

"Venemaa töötab ju palehigis selle nimel, et NATO-t lammutada. Kõik need NATO liidrid, kes mõtlevad oma avaldustega enda peale rohkem ja allianssi peale teinekord veidi vähem... Ma arvan, et lõppkokkuvõttes sellised seisukohad ei tööta tugevama ühisjoone loomise nimel," ütles Mihkelson.

Samas avaldas ta lootust, et Londonis toimuv NATO liidrite kohtumine loob siiski võimaluse ühishoiaku kujundamiseks.

"Ma loodan selle nimel töötavad kõik riigid, ka Türgi. Usun, et Türgi presidendi kohtumine Balti riikide juhtidega tasandab neid muresid, mis on tõstatunud," ütles Mihkelson.