Mihkel Mutt: olen kuri, sest kaabu on häbimärgistatud, sellest on saanud justkui narrimüts

„Kardetakse, et praeguse valitsusega toimuv jätab eesti rahvuskehandile mingeid suuri arme. Ja et kümne aasta pärast on midagi kapitaalselt untsu läinud,” kõneleb Mutt homme ilmuvas suures intervjuus. „Tegelikult toimub lihtsalt korrektsioon. Eksivad kõik, kes arvavad, et üks erakond või üks valitsus suudab midagi oluliselt muuta.”

Kaabut, mida Mutt kandis terve nõukogude aja, ta siiski enam kanda ei saa. „Ma olen kuri selle pärast, et kaabu on nüüd häbimärgistatud,” sõnab ta, „sellest on saanud žest, justkui narrimüts.”

Vilja Kiisleri pikk intervjuu Mihkel Mutiga ilmub homses LP-s.