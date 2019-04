Mihkel Kärmas: kui Lobjakas ütleb, et teda kiusati, siis paneme seljad kokku ja anname kiusajale pasunasse

Praegu pole Kärmase sõnutsi selge, millest Ahto Lobjakas ja Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare omavahel täpselt rääkisid. “Kui Ahto Lobjakas nüüd ütleks meie ajakirjanikele, et teda tõesti kiusati, siis paneme kõik seljad kokku ja anname kiusajale pasunasse,” sõnas Kärmas. Ta märkis, et ei saa ebanormaalset sekkumist enda kogemuse baasil praegusele ERRi juhtkonnale ette heita.

“Vähemalt “Pealtnägijale” ei ole tulnud kunagi keegi ütlema, mis teemat me tohime ja mida ei tohi kajastada,” selgitas ta. Küll aga leidis Kärmas, et pigem ootab ta juhtkonnalt ajakirjanikele suuremat toetust. “Tean, et näiteks “Esimese stuudio” saate tegijad on saanud väga palju põhjendamatut kriitikat,” ütles ta. Kärmas on enda mäletamist mööda ERRi juhatuse esimehe Erik Roosega pärast Roose tööleasumist vestelnud vaid ühe korra. “Selles valguses võiks juhatus just rohkem suhelda nii ERRi sees kui väljas.”

Ahto Lobjakas teatas möödunud nädala lõpus, et lahkub saate "Olukorrast riigis" saatejuhi kohalt. Töösuhte lõpetamise põhjusteks võib pidada Lobjaka teravat sõnakasutust, mis on pälvinud pahameelt mitmetelt poliitikutelt ning ERR-i eetikanõunikult. Lobjakas edastas, et teda küll ei vallandatud, ent anti valida enesetsensuuri ja lahkumise vahel.