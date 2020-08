Mihhail Lotman: Lukašenka mängib ohtlikku mängu, mille panuseks on Valgevene iseseisvus

www.DELFI.ee RUS

Mihhail Lotman Foto: Sven Arbet

Riigikogu väliskomisjoni liikme Mihhail Lotmani sõnul on ilmne, et Valgevene valimistulemused on võltsitud.