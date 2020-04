Mihhail Korb pärastlõunal: nõustun Jüri Rattaga, Kesknädala reklaam oli vale

Delfi avaldab Korbi vastulause täismahus.

"Esmalt vabandan nende inimeste ees, kellele jäi Delfi artiklit lugedes mulje, nagu toetaks Keskerakond ja erakonna ministrid eriolukorra ajal kümnete miljonite eurodega abivajavaid valdkondi. Raske öelda, mille põhjal on jäänud ajakirjanikule mulje, et Keskerakond suudab niivõrd suurte summadega eriolukorrast tingitud raskusi leevendada. Kordan siis üle - peaminister Jüri Ratase poolt üle antud lisaeelarve võttis kolmapäeval vastu riigikogu ning abivajavaid valdkondi toetatakse nii riigieelarve kui ka laenuraha toel.

Keskerakond suhtub praegusesse eriolukorda täie tõsidusega ja kindlasti ei ole meie eesmärk kriisi poliitilistest huvides ära kasutada. Arvestame tulevikus kindlasti kaasnenud emotsioonidega. Võtame antud olukorras Kesknädala ringlusest maha ega jaga seda avalikult.

Kesknädala esikaane kujundusega soovisime esile tõsta lisaeelarve ja erinevate meetmete prioriteetseid valdkondi: ettevõtete ja tööinimeste toetamine ning meditsiini, maaelu, kohalike omavalitsuste ja kultuurivaldkonna rahastamine. Valitsus tegi lisaeelarvet koostades väga suuri pingutusi unetundide ja pereelu arvelt. Kesknädala lehte küljendades ei osanud me tõepoolest arvestada asjaoluga, et keegi arvab, nagu tuleks raha Keskerakonna ministrite taskust.

Keskerakond teostab riigis võimu ja olulistele valdkondadele tähelepanu juhtimine on meie igapäevane töö. Jah, Keskerakonna poliitilised seisukohad erinevadki Reformierakonna omadest. Reformierakond oleks esimese asjana asunud kärpima ja kuulutanud Andrus Ansipi kombel: "Kui see on kriis, siis sellises kriisis tahaksingi elada."

Edaspidiseks annan ajakirjanikule soovituse. Et mitte jääda ootama "usaldusväärsest allikast" soovitust kirjutada artikkel, on mõistlik tellida ajaleht Kesknädal koju postkasti. See on muide tasuta. Tahan veel tänada Delfit, Valdo Randperet Reformierakonnast ja Siim Tuisku Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast vabatahtliku ning tasuta üleriigilise reklaami eest! Kesknädal on täna saanud juurde kümneid uusi tellijaid."