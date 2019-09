Mihhail Korb: meie reitingu kasv on Keskerakonna ja Reformierakonna ühise töö vili

"Reformierakond läks Jüri Ratast umbusaldama hetkel, mil peaminister oli suutnud olukorra juba lahendada ning suutnud riigimehelikult panna koostööd tegema inimesed, kelle puhul tundus see ühel hetkel võimatuna," ütles Mihhail Korb Delfile.

"Lisades siia peaministri jätkuvalt kõrge toetuse, praeguse valitsuse tehtu ja eesmärgid ning opositsiooni põhjendamatu pideva kriitika, võib öelda, et meie reitingu kasv on Keskerakonna ja Reformierakonna ühise töö vili," leidis Korb.

Reformierakonna peasekretäri Erkki Keldo sõnul näitavad erakondade toetusuuringud endiselt, et valijad ei ole valitsusega rahul. "Reformierakonna toetus on läbi suve olnud tugev ja me oleme selle eest oma toetajatele tänulikud. Toetusuuringute üldnumbrid näitavad jätkuvalt, et valijad ei ole rahul tänase valitsuse tegevusega, sest sellist valitsuse koosseisu ei soovitud," sõnas Keldo.

"Avaldasime augusti lõpus erakorralisel istungil umbusaldust peaminister Jüri Ratasele põhjusel, et Eestil ei ole toimivat valitsust ning selle eest vastutab peaminister," selgitas Reformierakonna peasekretär.

"Ütlesime ka enne umbusaldust, et tõenäoliselt see ei lähe läbi, kui just mitmed koalitsioonisaadikud ei hääleta vastavalt oma südametunnistusele. Meile oli oluline näidata, et valitsuse ministrite ebaseaduslike ja ühiskonda lõhestavate sammude eest vastutab nüüd ja ka edaspidi peaminister. Umbusaldusega andsime sõnumi valitsusele aga ka meie toetajatele üle Eesti, et demokraatlikus õigusriigis ei ole selline valitsusliikmete käitumine aksepteeritav ning meie kavatseme ka tulevikus seista liberaalsete ja demokraatlike väärtuste eest Eestis," rõhutas Keldo.

Reformierakonna ja Keskerakonna toetusnumbrid lähenevad teineteisele