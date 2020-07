Mihhail Korb: ERJK ajab oma jonni ja tekib tunne, et Keskerakonda kiusatakse meelega

2014. ja 2015. aastal tegi Keskerakond erakonna arenduskontole sissemakseid 110 100 eurot. Sularaha päritolu lõpuks selgeks ei saanudki, seega hinnati sissemaksed keelatud annetuseks ning need tuli kanda riigieelarvesse.

Kuigi Keskerakond proovis kohtus ERJK otsust ümber lükata, siis see ei õnnestunud ning nüüd, kolm aastat pärast ettekirjutuse esitamist, tuleb Keskerakonnal keelatud annetus ära maksta.

Keskerakond palus 110 100 euro maksmist ajatada, millega ERJK ei nõustunud. "Üldlevinud praktika on, et suurte trahvide puhul lepivad osapooled maksegraafiku osas kokku. Praegu ei ole ühtegi põhjust kokkuleppest keelduda, eriti arvestades asjaolu, et praegusel juhtkonnal ei ole mingit pistmist 2014. aastal toimunud sündmustega, mis põhjustasid trahvi," teatas Korb ühismeedias.

"ERJK ajab paraku oma jonni ja tekib tunne, et erakonda kiusatakse meelega. Sellest hoolimata maksab Keskerakond nõutava summa ära lähipäevil," märkis Korb.

Kõige rohkem probleeme

ERJK ettekirjutusi analüüsides selgub, et just Keskerakonnal on kõige rohkem probleeme keelatud annetustega. Mitu korda pidi Keskerakond tagastama Talinna linnale rahva raha, mida erakond kasutas enese reklaamiks.

Valitsusliidu erakonnad esitasid mais riigikogule eelnõu, mis näeb ette ERJK likvideerimist. Dokumendi metaandved näitavad, et eelnõu lõi just Keskerakonna fraktsiooni nõunik-sekretariaadi juht Julianna Jurtšenko.