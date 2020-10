Mihhail Korb annetuse vastuolulisest ajastusest: Hillar Tederi selgitus tundus igati loogiline

Korb rääkis eile "Aktuaalsele kaamerale", et Teder tõi annetuse põhjusena muu hulga välja sellegi, et valitsus toetas Rally Estoniat. Tasub märkida, et oma esimese annetuse ehk 30 000 eurot tegi Teder juba 1. juulil, mil polnud veel sündinud otsust toetada Rally Estoniat. Valitsus kinnitas rahasüsti päev hiljem.

Delfi uuris Korbilt, kas ta ei pannud seda vastuolu tähele. "Valitsus vormistas otsuse Rally Estonia toetamiseks küll 2. juuli istungil, kuid sellele eelnes umbes kuu aja pikkune ettevalmistusperiood ning arutelud. Põhimõttelise otsuse ürituse toetamiseks tegi valitsus 18. juuni kabinetiistungil," märkis ta. "Seal anti kultuuriministeeriumile ka ülesanne valmistada 2. juuli istungiks ette raha eraldamise taotlus ning samuti toimus pärast 2. juuli valitsuse istungil tehtud ametlikku otsust Stenbocki majas juba ka korraldusõiguse lepingu allkirjastamine ralli MM-sarja promootor Oliver Ciesla osalusel. Seega tundus ka see Tederi selgitus tõepoolest igati loogiline."

Tederi annetuse aeg kattus selle perioodiga, mil Keskerakonna juhatus päästis rahahädast Tederi poja Rauno Tederi kinnisvaraarenduse. Nimelt anti valitsuse heakskiidul Porto Francole käibekapitalilaenu 39,4 miljonit eurot tähtajaga kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas.

Korb sõnab, et Porto Franco ei tulnud nende omavahelises vestluses jutuks. "Teie viidatud laenuotsuse tegi väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile alluva KredExi nõukogu ning valitsus kinnitas selle tuginedes just nende hinnangule. Hillar Teder on Keskerakonnale annetanud ka varem, viimati tükk aega enne koroonakriisi, eelmise aasta lõpus.“

Tänases riigikogu infotunnis rõhutas peaminister Jüri Ratas korduvalt, et mingit seost pole. "Minul pole mitte mingisugust teadmist, et antud ettevõtja võinuks teha toetuse MTÜ-le Eesti Keskerakond, mis on seotud siis selle Porto Franco otsusega. Ei, sellist seost ei ole."

Möödunud suvel tunnistas Hillar Teder kohtus, et tegeles enne 2015. aasta riigikogu valimisi Keskerakonna varjatud rahastamisega, et saada Tallinna linnavalitsuselt endale soodsat otsust.