Mihhail Korb: ALDE raportiga saab ainult nõus olla. Keskerakond ei ütle niipea, mis abielu rahvahääletusest arvab

Mulle väga meeldis Hollandi liberaalse erakonna VVD seisukoht, et ei tohi oma seiskohtadest sammugi tagasi astuda, kuid tuleb oodata, millal saab asjad paremaks muuta.

Raportis juhitakse eriti tähelepanu ja paistab, et ka aluseks, miks seda monitooringut pikendati, on kogu küsimus abielu definitsiooni muutmiseks kavandatavast rahvahääletusest, mille panite ka koalitsioonileppesse?

Küsimus on selles, kas abielu mehe ja naise vahel on õige abielu ja ma tuletan meelde, et nii on meie perekonnaseaduses juba kirjas. Järgmine küsimus on see, kas seda tuua sisse ka põhiseadusesse. Jah, ma arvan, et see ongi põhiline murekoht ALDE nõukogu jaoks. Nad muretsevad, mis positsiooni erakond selles küsimuses võtab.

Just, seal märgitakse, et Keskerakond pole öelnud, mis sellest arvab. Kas ütlesite, mis erakond sellest arvab?

Hetkel ei ole Keskerakond ühtegi positsiooni selles küsimuses väljendanud ja vaatame, kuidas see olukord on, kui selleks on õige aeg.

Aga ma kuulsin, et nõukogus ütlesite, et kui rahvahääletus tuleb, siis te ei toeta seda põhiseadusesse kirjutamist?

Kas te olite saalis? Kuidas te saite seda kuulda, läbi ukse?

Ei, mina arutasin selle üle, mis olid eelmised sõnavõtud ja ei puudutanud kuidagi seda teemat ega andnud mingit hinnangut, mis positsiooni erakond võtab, sest erakond ei ole seisukohta võtnud. Aga kindlasti teeme seda.

Mis ajaks seisukoht võetakse, kas tulevaks aastaks, kui järgmine ALDE raport koostatakse?

Liiga vara praegu. Sellest keegi ei räägi praegu. See kindlasti on murekoht ALDE nõukogu jaoks, aga ma ei usu, et selleks ajaks on meil see diskussioon peetud. Praegu me üritame pidada diskussiooni maksude üle ja ei ole mõtet rongist ette joosta. On veel väga palju otsuseid teha, uus peaprokurör leida, EKRE peab uue ministri leidma, need on päeva teemad. Meie positsioonist rahvahääletuse soas on väga vara rääkida.