Mihhail Kõlvart: vanalinnas ringi liikudes hoidke piisavalt distantsi ja kandke maski

"Oleme sel aastal pööranud Tallinna jõuluprogrammis tähelepanu erinevatele välisündmustele ja valguslahendustele nii vanalinnas kui ka üle linna. Selleks, et hajutada tegevusi ja pakkuda võimalust osa saada jõulurõõmust ka siis, kui siseruumes on selleks võimalused piiratud," sõnas Kõlvart.

"Me soovime, et jõuluvalgus tooks linna helgust ja soojust, sest nii saame ka praegusel keerulisel ajal osa sellest erilisest meeleolust, mida jõulud hinge toovad. Vaatamata ka sellele, et traditsioonilisi üritusi sedapuhku korraldada ei saa, loodame, et oma jõuluime leiab iga suur ja väike. Ärme lase käest võimalust neist imedest osa saada – käitudes vastutustundlikult, hoides distantsi ja kandes maski ka õues," rõhutas linnapea.

