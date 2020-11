Mihhail Kõlvart: Tallinn ega TLT ei hakka kontrollima, et inimesed maske kannaksid – see on siiski igaühe vastutus

"Tallinn saab linlasi küll üles kutsuda maski kandma, kuid regulatsioone selles osas saab kehtestada ainult riik, nii nagu ka järelevalvet teha," selgitab Kõlvart Delfile.

"Tallinn ega TLT ei hakka kontrollima, et inimesed maske kannaksid – see on siiski igaühe vastutus. Tallinn juhib oma sotsiaalkampaaniaga maski kandmise vajadusele tähelepanu," lisab ta. "Sellest nädalast on Tallinna tänavatel tagasi maski kandmisele üleskutsuv kampaania, kõigis ühistranspordivahendites on häälteavitus ja riputid meeldetuletusega mask ette panna. Samuti on linna sotsiaalkampaania nähtaval kõigil ühistranspordi ekraanidel juba oktoobrist alates. Me igal juhul loodame, et reklaamid aitavad maski kandmise vajadust meelde tuletada ja mõjutavad inimeste käitumist."

Maskikampaania sõnum jõuab lisaks ühistranspordile ja linnaruumis olevatele ekraanidele ka bussiootepaviljonidesse ning suuremate linna suubuvate maanteede äärde. Kampaaniale on õla alla pannud linna koostööpartner JCDecaux, kes katab osaliselt plakatite tootmise ja eksponeerimisega seotud kulud ning annab tasuta kasutusse põhimagistraalide ääres olevad DigiRoad-ekraanid.

Ligi 40 ühissõidukile on ette kleebitud maskid, et tänavapildis suuremat tähelepanu tõmmata. Pilootprojekti raames on nelja ühissõidukisse paigaldatud kontaktivabad desoaine dosaatorid, et esialgu välja selgitada nende kasutatavus ja nõudlus. Puhastamiseks kasutatakse osoneeritud vett, mis hoiab pinnad 24 tundi pisikuvabana.

