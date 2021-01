Mihhail Kõlvart: pole mõeldav, et lubaksime praegu siseruumides massiüritusi. Olukord on jätkuvalt raske

Värske valitsus arutab koroonapiiranguid puudutavat homme. Peaminister Kaja Kallas viitas eile ETV "Esimeses stuudios", et küsimus on näiteks sellegi kohal, kas restoranid ikka on vaja Ida-Virumaal ja Harjumaal juba kell 19 sulgeda. Uus kultuuriminister Anneli Ott ei välistanud "Terevisioonile" hommikul antud intervjuus sedagi, et teatud piirangute toel avatakse Tallinnas järgmisest nädalast teatrid ja kinod.

Kas Tallinnas on praegu mõistlik mingeid piiranguid leevendada või pigem mitte? Kõlvart kostis linnavalitsuse pressikonverentsil, et kõik oleneb piirangute sisust. Ta tõi näiteks, et see ei oma ehk nii suurt mõju, kui osa restorane avatud 21ni, aga on asutusi, kus tekib rohkem kontakte.

"Praeguses olukorras pole mõeldav, et lubaksime massiüritusi, mis toimuksid siseruumides," hindas ta ja viitas, et terviseameti hinnangul on lootust, et olukord stabiliseerub. "See on tänaseks ainult lootus. Olukord on jätkuvalt raske ning nakatunute arv igapäevaselt päris suur. Seega, kui hakkame midagi muutma piirangutes, seda tuleb kaaluda."

Kõlvart lisas, et tema lähenemine on üldteada. "Parem natuke oodata, kui pärast kehtestada veel rangemaid piiranguid."

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 525,4. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6010 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 636 ehk 10,6 protsenti koguarvust. Pealinna lisandus 231 uut haigusjuhtu.

