Mihhail Kõlvart on valmis asuma Tallinna linnapeaks

“Kui tehakse ettepanek, siis ma olen nõus olema Tallinna linnapea kandidaat,” kinnitas Kõlvart Delfile.

Küsimusele, kas Kõlvartile ei pakutud ministrikohta või ta oli ise just linnapea positsioonist huvitatud, vastas Kõlvart, et kõik munitsipaalpoliitikud ei saa korraga lahkuda.

“Alustame sellest, et pärast riigikogu valimisi oli arusaadav, et osa munitsipaalpoliitikutest lahkuvad linnasüsteemist. Samas ei ole mõeldav, et kõik lähevad korraga ära. Kaks Tallinna tippjuhti — linnapea ja volikogu esimees — said mandaadi ja kui me peaksime mõlemad ära minema, siis ma arvan, et see ei oleks õige. Keegi pidi tegema valiku,” selgitas Kõlvart.

“Taavi on nii kaua linnasüsteemis töötanud, tal on suur kogemus ja potentsiaal. Kindlasti sellise kogemusega inimene väärib ministriportfelli,” sõnas Kõlvart, kuid märkis, et praegu pole keegi portfellidest rääkinud.

“Me esiteks ei tea, kuidas jagatakse ministriportfelle, koalitsioonileping pole veel allkirjastatud, rääkimata sellest, et on vara rääkida konkreetsetest isikutest,” lisas Kõlvart.

Tallinna linnapea Taavi Aas teatas täna linnavalitsuse pressikonverentsil, et on otsustanud ametist lahkuda ja asuda tööle rahvaesindajana riigikogus. Tõenäoliselt tähendab see seda, et tal on lootust saada ministrikoht.

Aas sõnas, et kui erakonna juhatus koguneb homme teemat arutama, siis tema toetab juhatuse koosolekul linnapea kohale Kõlvarti kandidatuuri.