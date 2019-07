Mihhail Kõlvart on muutnud Tallinnas lühikese aja jooksul paljut

Löögi alla on sattunud ka Edgar Savisaare käivitatud ja Taavi Aasa jätkatud projekt nimega Tallinna TV. Kuna Mihhail Kõlvarti peetav linnavalitsus ei pea sellele täiendava raha leidmist vajalikuks, on Tallinna TV pidanud kulusid kõvasti kokku tõmbama. See on tähendanud mitmetele inimestele koondamist ja teleprogrammi olulist vähendamist. Kõlvart ise leiab, et linna raha on paremini kulutatud siis, kui selle eest tellida saateid erakanalitelt. Üks suurimaid lemmikuid on Tallinnal selles osas olnud Pervõi Baltiiski Kanal, kust linn on tellinud saateid ka Tallinna TV kõrvalt.