Mihhail Kõlvart: Laagna tee sulgemist võib arutada vaid linna tingimustel

Kõlvarti sõnul on linna esimene tingimus, et kuuks ajaks Laagna tee sulgemine pole mõeldav, sest juulikuus toimub ka näiteks üldlaulu- ja tantsupidu.

Teise tingimusena tõi Kõlvart välja, et esmaspäeval ja teisipäeval peab Laagna tee olema täielikult avatud, ülejäänud tööpäevadel peab aga olema võimaldatud Laagna tee kasutamine hommikusel tipptunnil kesklinna suunal ja õhtusel tipptunnil Lasnamäe suunal. "Ainus võimalus liikluse peatamiseks on nädalavahetusel," ütles Kõlvart, kelle hinnangul on filmivõtted Laagna teel neid tingimusi täites ka võimalikud.

Kõlvarti kinnitusel ei ole põhjust arvata, nagu teeniks linn Laagna tee sulgemisega miljoneid eurosid. "Maksimaalne, mida linn saab seaduse alusel teesulgemise maksuna nõuda, on selle järgi 50 000, 60 000, 70 000, sõltuvalt graafikust," ütles linnapea.

Üheks tingimuseks on linnapea sõnul ka võimalik kultuuriprogramm, mille filmistuudio võiks linlastele välja pakkuda. "Mulle tundub, et kui selline asi (Christopher Nolani filmi "Tenet" võtted – toim) võib juhtuda, siis ei ole see mitte ainult meie jaoks suur au ja võimalus, vaid ka võimalus, mille Tallinna elanikud annavad sellele filmile. Me hea meelega vaataksime läbi kultuuriprogrammi, mida võiksid projekti eestvedajad meile pakkuda. Sellistel tingimustel on võimalik teemat arutada," rääkis Kõlvart.