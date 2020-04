Mihhail Kõlvart kutsub 9. mai üritustest loobuma, MUPO valvab kaitseväe kalmistu juures

„Praeguseks on juba selge, et epideemia ei anna võimalust rahvakogunemisteks. Me ei saa lubada, et inimeste soov 9. mail Teises maailmasõjas langenute mälestusmärgi juures koguneda põhjustaks uue haiguspuhangu ja seaks ohtu meie lähedaste ja teiste Tallinna elanike elud,“ teatas linnapea Mihhail Kõlvart Delfile.

“Eesti riik läbib epideemia murdepunkti, ja vastutus selle õnnestumise eest lasub meist igaühel. Nagu teisteski riikides, on ka meil kõige rohkem viirusest ohustatud vanemaealised inimesed, kellele haigus võib kujuneda väga ohtlikuks. Igaüks saab anda oma panuse selleks, et meie vanemad inimesed jääksid terveks ja ei vajaks meditsiinisüsteemi abi. Soovitan püsida kodus, eriti riskigrupid peaksid kodus püsides oma tervist nakatumise eest kaitsma. Ka noorematel inimestel on väga reegleid täita. Nakkuse edasikandmise vältimisega kaitseme vanema põlvkonna inimesi ja avaldame neile sellega austust,“ ütles Hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov.

Linnapea sõnul ei piirdu langenute mälestamine ja austamine selle ühe päeva tähistamisega. „Praeguses olukorras tuleks leida alternatiiv ning sel päeval mäletada ja meeles pidada kõiki neid, kes vajavad praegu abi ja tuge. Kõik, kes peavad oluliseks seda päeva tähistada, võiksid seda tänavu teha heategevuse kaudu. Aidakem ja toetagem eakaid,” ütles Kõlvart.

Tallinna linna pressiesindaja Kirsti Ruul ütles, et praegu on 9. mail koju jäämine lihtsalt üleskutse ning edasised sammud sõltuvad sellest, mida otsustab valitsus eriolukorra pikendamise kohta ning kas kogunemised on ka mais jätkuvalt keelatud või mitte. Igal juhul on 9. mail Tallinna kaitseväe kalmistu juures valvamas MUPO, nagu ka varasematel aastatel. "Kui on küsimus selles, et teavitada 2+2 reeglist, siis seda saab teha ka munitsipaalpolitsei," märkis Ruul.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!