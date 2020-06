Mihhail Kõlvart: kui Keskerakonnale tehtud annetuse motivatsioon pole see, mida annetaja kirjeldas, siis tuleb raha tagastada

Ekspress kirjutas, kuidas Künnap koos äripartneritega soovib hipodroomile ehitada kokku saja korteri mahus elumaju, kuid seni on ehitamist takistanud vaidlus kommunaalametiga. Nimelt peavad arendajad rajama 12 miljonit maksva sadevee ja kanalisatsioonide süsteemi, arendajad tahavad aga rajada neli korda odavamat süsteemi, kus sadevesi juhitaks ära maapinnalt.

Kuna linn pole kallima ja maa-aluse süsteemi nõudmisest loobunud, olevat Künnap proovinud kohtumisel Aivar Riisaluga (KE) Keskerakonnale tehtud annetust tagasi saada, kuna rahast polnud kasu.

Tallinna meer kinnitab, et kui arendajal on midagi vaja, näiteks sadevee süsteemi, tuleb see neil ise kinni maksta. "Linn maksab osa, kui linnal on arenduses huvi, mingi ühine projekt," selgitas Kõlvart. Hipodroomi arenduses aga linna huvi mängus pole, Kõlvart lisas, et pole Eesti Ekspressi looga veel kursis. "Üldine printsiip on linnal see, et kui linnal pole arenduses objekte ja huvi, siis miks peaks linn osa maksma?" lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnutsi peab raha puhul olema selge arusaam, kust see pärineb. "Siin pole küsimust," lisas ta. "Kui küsimus on selles, et kas mingil viisil saab mõjutada linnavalitsuse otsuseid, siis vastus on ei," märgib Kõlvart resoluutselt.

Mis tuleks teha aga 50 000 euro suuruse annetusega, mille tagamaid pole seni Keskerakond avameeli selgitanud? "Kui tuleb välja, et annetaja motivatsioon ei olnud see, mida ta kirjeldas, siis tuleb raha tagastada," teatas Kõlvart.

Aprilli keskpaigas avaldas ERR uudise, mis teatas, et 50 000 eurot annetas avalikkusele seni tundmatu Jana-Helen Juhaste. Erakondada Rahastamise Järelevalve Komisjon, olles tutvunud Juhaste firmade käivete ja kasuminäitajatega, mis olid sellise annetuse tegemiseks liiga väikesed, taotles maksu- ja tolliametilt ülevaadet tema legaalsetest sissetulekutest. Nähtu põhjal andis ERJK asja uurimise edasi prokuratuurile.