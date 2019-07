Mihhail Kõlvart kritiseerib Tõnis Lukase väiteid: lauluväljaku juurde ei tule uusi tornelamuid. Kust minister seda võtab?

"Siia lauluväljakule ega ümbrusesse ei mahu enam ühtegi tornelamut," ütles Lukas eilses peokõnes.

"Mingitest tornelamutest lauluväljakul mul infot pole ja ma ei tea, kust minister seda võtab," kommenteeris Kõlvart.

"Tallinna linn on koostöös riigiga teinud korda laulukaare, selle esise platsi ja oma vahenditest raadiotorni ning jätkab lauluväljaku arendamist," selgitas Kõlvart. "Tallinna eesmärk on detailplaneeringu abil laiendada lauluväljaku territooriumi ja taotleda selleks linna omandisse kõrval asetsevaid riigile kuuluvaid maatükke."

Kõlvarti sõnul on ta nõus sellega, et lauluväljaku ümbruses peaks olema elamuehitus piiratud. Ta lisas, et on teadlik Pirita Näituste Keskuse kohal toimuvast korteriarendusest, kuid see ei oma otsest mõju lauluväljakul toimuvale.

"Kui ministri mure oli lauluväljaku mahutavuse suurendamine, siis selleks leidub mitmeid lahendusi, pinkidest tribüünideni," lisas Kõlvart.

Kõlvart tuletas ka meelde, et laulupidu on oma algideelt rahva ühendamise koht. "Lukase laulukaare all öeldud lause "Peatage Lasnamäe" tekitab 117 000 Lasnamäe elanikus küsimuse, kellele on selline vastandamine vajalik. Kindlasti mitte Eesti rahvale ega riigile," osutas Kõlvart.

Lukas ütles eile peetud kõnes: "Me peame siia mahtuma nii, et me tunneksime, et me oleme kõik koos, et üksi pole keegi. Siia, lauluväljakule ja selle ümbrusesse ei mahu enam ühtegi tornelamut ega muud ehitist. Kui tarvis, siis laulame uuesti "Peatage Lasnamäe."