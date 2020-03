Mihhail Kõlvart koroonaviirusest ja üritustest: hetkel me veel suuremaid piiranguid ei rakenda

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on praegu olukord pealinnas kontrolli all. "Hindame olukorda igapäevaselt ja oleme valmis selleks, kui olukord muutub. Kui mõned meie meetmed võivad ehk tunduda liiga karmid, siis meie kohustus on praegu välja töötada ennetusmeetmed ja neid rakendada, et me ei peaks hiljem tegelema tagajärgede likvideerimisega," selgitas Kõlvart. "Samas oleme seda meelt, et ennetusmeetmed on tõhusad vaid siis, kui neid rakendada varakult. Seega peame juba praegu valmistuma erinevateks stsenaariumiteks ja just sellega me praegu ka tegeleme."

Linna töötajad ja teenistujad jätkavad igapäevaselt oma tööd ja linlaste teenindamist tavapärases rütmis. Desinfitseeritakse regulaarselt ruume, vajadusel saab töötaja anda vastuvõtule tulnud haigusnähtudega linnakodanikule ka kaitsemaski. Kuid soovitav on võimalusel kasutada elanikele teenindamiseks e-kanalite kasutamist. Nii on soovitav ka kõigil linlastel eelistada ja võimalusel kasutada omavahelises suhtlemises vahetu kontakti asemel elektrooniliste sidevahendite kasutamist.

"Suuremate ürituste korraldamise osas me arutame veel, kuidas ja mil määral tuleks piirata. Haridusasutustes oleme juba sellise piirangu kehtestatud, kuid arutame ka teisi üritusi linnas. Olen seda meelt, et hetkel veel suuremaid piiranguid me ei rakenda, kuid meil peab olema tegevuste ja ka piirangute plaan," sõnas linnapea.

Kõlvart soovitab nii era- kui avalikul sektoril rakendada Tallinna eeskujul erinevaid ennetusmeetmeid, sest need on tõhusad üksnes siis, kui me neid ka rangelt järgime.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!