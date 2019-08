Mihhail Kõlvart: koalitsioon EKRE-ga pole Keskerakonnale hästi mõjunud

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituud tellimusel uuringufirma Norstat välja selgitatud parteide toetusnumbrid on Kõlvarti arvates valija hinnang mõningate valitsusliikmete käitumisele ja retoorikale. "Trend on pikaajaline ja seda tuleb tõsiselt võtta. Siiani pole koalitsioon EKRE-ga Keskerakonnale hästi mõjunud," ütles Kõlvart Delfile. "Praegune olukord aga on Reformierakonna reitingut tugevdanud."

"Tallinna poole pealt saame teha oma tööd inimeste elu-olu parandamisel võimalikult hästi ja loota, et see, mida lähitulevikus teeme, sobib inimestele," sõnas Kõlvart. "Trend võiks paraneda siis, kui mõnede valitsuspartnerite käitumine ja retoorika enam valitsuse sisulist tööd ei varjuta," märkis ta.

Uuringufirma Norstat juuli teisest poolest kuni augusti teise pooleni läbi viidud küsitluste andmetel on Reformierakonna toetus Tallinnas 37 protsenti ja ta edestab sellega Keskerakonda 15 protsendipunktiga. Kogu Eestis on Reformierakonna toetus 36 ja Keskerakonna toetus 20 protsenti.