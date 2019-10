Mihhail Kõlvart Helsingis: peame aktiivselt arendama kahe linna ühtset piletisüsteemi

2018. aasta mais sõlmisid Tallinn ja Helsingi koostöömemorandumi, mille eesmärk on hoogustada koostööd kahe linna vahel. Memorandumi esimene valdkond on liikuvus ja transport, mis tähendab näiteks piletimüügisüsteemi integreerimist ja mobiilse parkimise korraldamise ühtlustamist. Teine töövaldkond on teenuste pakkumine mitteresidentidele ehk tööjõu liikumise soodustamine. See tähendab ka mõlema linna Rahvusvahelistes Majades teenuse pakkumist. Samuti on eesmärgiks teha koostööd Läänemere keskkonnaseisundi kaitseks ja neljandaks püütakse arendada välja kaksiklinna bränd ja linnu ühiselt turundada.