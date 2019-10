Mihhail Kõlvart ei pea TTV rassistliku tooniga uudisloole kommentaari andmist vajalikuks

Delfi soovis Kõlvarti kommentaari saada juba eile, kuid siis ütles linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul, et Kõlvarti päevakava on ülimalt tihe ja kommentaari saamine seetõttu vähetõenäoline. Täna ütles Ruul, et Kõlvarti hinnangul ei ole ühe Tallinna TV uudisloo rassistliku tooniga katteplaanid miski, mida linnapea peaks kommenteerima, seda enam, et TTV uudistejuht Erki Berends on juhtunu pärast juba vabandust palunud. Enda kinnitusel on Kõlvart varem ka piisavalt sageli rassismi ja võõraviha suhtes hukkamõistu väljendanud.

Tallinna abilinnapea ja TTV nõukogu esimees Aivar Riisalu palus omalt poolt vabandust kõigi nende inimeste ees, kelles TTV videouudis ebamugavustunnet tekitas. "Uudisesse valitud lõik tänavapildist ei olnud tõesti õnnestunud ja TTV on juba lõigu ka ümber teinud. Tegemist oli inimliku eksitusega ja selle uudislõigu taustakaadrid ei olnud kindlasti mõeldud kedagi solvama," märkis Riisalu. Ta kinitas, et Tallinn on avatud linn ja siia on oodatud inimesed sõltumata nahavärvist, religioonist ja keelest nii tööle, õppima, investeerima kui ka lihtsalt turistina külastama.

Nii Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar kui ka Tartu Ülikooli ajakirjandusdotsent Ragne Kõuts-Klemm mõistsid nimetatud TTV uudisloo pildikeele selgelt hukka. Käosaare sõnul ei tohi ajakirjandus endale selliseid eksitusi lubada, sest nende hinnaks on stereotüüpide kinnistumine, ühiskonna lõhestamine ja inimestele haiget tegemine. Kõuts-Klemmi arvates oli rassistliku tooniga katteplaani kasutamine äärmiselt ebaprofessionaale, kui mitte pahatahtlik.