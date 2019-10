Mida toob nädalavahetuse ilm? Nigelaid uudiseid

Nädalavahetuse ilmaennustus tähendab suurt pidupäeva neile inimestele, kes naudivad pilves selgimistega ilma ja hoovihma. Teistel tuleb paraku leppida sellega, mis on ja oodata uut nädalavahetust ning paremat ilma.

Juba täna õhtul sajab üle terve Eesti vihma. Kuigi õhk on oktoobrikuud arvestades üllatavalt soe, kuni 13 kraadi, tuleb lisaks vihmale taluda ka edelatuult, mis rannikul on kuni 15 m/s ja saatel lausa 17 m/s.

Need, kes otsustavad täna õhtul koju jääda ja paremat ilma oodata, tuleb kannatada kuni laupäeva pärastlõunani, kui sajuhood harvemaks jäävad. Eelootaval ööl ja hommikul on vihma üle Eesti, kohati on sadu tugev. Tuul ei vaibu.

Nagu öeldud, siis ilm võtab pöörde paremuse suunal homme pärastlõunast, kuid hoovihma võib siiski siin-seal esineda. Tuul hakkab õhtuks samuti järele andma. Õhutemperatuur on kuni 12 kraadi.

Laupäeva öösel vastu pühapäeva kisub jälle vihmasemaks ning õhutemperatuur langeb kuni viie kraadini. Õnneks pöörab ilm päikese tõustes jälle paremuse poole ning üle Eesti on mõningaid sajuhooge. Pärastlõunaks nõrgeneb ka tuul ning kraade on väljas kuni 12. See tähendab, et mängus Saksamaaga võivad pühapäeva õhtul Eesti jalgpallurid siiski kuivalt saada.