Mida kujutab endast Jaapanist appi saadetud katsefaasis koroonaravim?

Kolmanda faasi kliinilise katsega on alustanud ka Jaapan. Juunikuuni kestvas katses osaleb 100 patsienti. Jaapani valitsusel on katsesse usku ja Fujifilmilt telliti juba 20 miljoni ravikuuri jagu Avigani ära. The Guardian kirjutas märtsis Jaapani tervishoiuministeeriumi allikale viidates, et Avigan pole siiski imeravim: nimelt ei ole Avigan raskete sümptomitega inimestel nii tõhus, seega tuleks favipiraviiri raviga saada jaole kiiresti.

Ravimiuuringutes osalemiseks ja eksperimentaalseks kasutamiseks on Jaapanilt Avigani COVID-19 ravis testimiseks palunud rohkem kui 80 riiki. Seetõttu andis Fujifilm Corporation aprilli lõpus teada, et suurendab Avigani tootmismahtu juulikuuks 2,5 korda.

Mida kujutavad endast kliinilised uuringud?

Ravimi kliiniline uuring on ravimi kasutamine inimestel, et koguda andmeid ravimi toime, kõrvaltoime ja muude omaduste kohta. Ravimite inimuuringutel on neli faasi.

Esimese faasi uuringute eesmärgiks on hinnata ravimi farmakokineetikat – seda, kuidas ravim organismi satub, seal jaotub, muutub ja väljutatakse. Esimesed uuringud viiakse tavaliselt läbi tervetel vabatahtlikel.

Teise faasi uuringute eesmärk on ravimi mõju ja ohutuse uurimine suhteliselt väikesel hulgal patsientidel, et veenduda, kas ravimil üldse on loodetud ravitoime ning leida paslik annu. Ameerika Ühendriikides on Avigan praegu II faasi katsestaadiumis. Katsetes osaleb 50 patsienti Massachusettsi eri haiglatest.

Kolmanda faasi uuringutesse kaasatakse suurem arv patsiente, et tõestada ravimi positiivne kasu/riski suhe, st et ravimist saadav kasu on suurem kui võimalike kõrvaltoimete tekitatud kahju.