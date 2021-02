Michali hinnangul jätkab Keskerakond ühel või teisel kujul Tallinnas võimul

Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal ütles, et veel on raske hinnata, kas Keskerakonna ainuvõim pealinnas jätkub. Reformierakond ei välista pealinnas koalitsioonipartnerina ühtegi erakonda, ka EKRE-t mitte, vahendab ERR-i uudisteportaal.

“Ma arvan, et Keskerakond on väga tõenäoliselt järgmises koalitsioonis, mis iganes kujul, see sõltub kõik valimistulemustest,” ütles Michal.

Keskerakonna linnapea kandidaat on ilmselt praegune linnapea Mihhail Kõlvart. Peasekretär Andre Hanimägi ütles, et Keskerakonna eesmärk on valimised võita ja jätkata pealinnas üksi.

Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Marek Reinaas märkis, et sellist asja, et Keskerakond või mõni teine erakond suudaks enam kui pooled linnavolikogu toolidest täita, tema hinnangul ilmselt ei juhtu.

Eesti 200, mille linnapeakandidaat selgub mais, osaleb kohalikel valimistel esimest korda ja läheb oma nimekirjaga välja 79 omavalitsusest vähemalt 50-s.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna linnapeakandidaadi Raimond Kaljulaidi hinnangul on lisaks Tallinna koalitsioonile huvitav jälgida väiksemate erakondade — sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Eesti 200 — hakkamasaamist, sest see annab indikatsiooni, milliseks võivad kujuneda 2023. aasta riigikogu valimised.

Valimisprogrammid 17. oktoobril toimuvateks pealinna valimisteks on erakondadel peaaegu valmis ja neid hakatakse tutvustama kevadel, kuid tõsisem kampaania algab pärast augustis toimuvaid presidendivalimisi.