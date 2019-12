Michal linnapeauuringust: see ei arvesta kõigi teguritega

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas uuringust, mille järgi näeksid Tallinna elanikud kõige sobivama linnapeana Mihhail Kõlvartit (KE, 48%), talle järgnesid Raimond Kaljulaid (SDE. 22%) ja Kristen Michal (REF, 8%).

Michal sõnas uuringutulemusi kommenteerides Delfile, et enne valimisi proovitakse alati ligikaudseid tulemusi ennustada tulemusi, kuid lisas, et küsitluse metoodiline viga on ilmne. "Tallinnas on valimised kaheksas linnaosas, linnapead ei valita, igas neist valitakse parimaid. Kõikide meie kandidaatide populaarsuse saab liita summaks, tulemuse saab meeskond koos," rääkis ta.

Ta lisas, et uuring ei arvesta erakondlikku konteksti ja dünaamikat. "Kõlvarti valijad ei saa olla rahul erakonna olekuga EKRE jalamatiks ning Kaljulaiu sotsid on valijatele tegelikult nõrk ja arusaamatu partei. Võin saladust reetmata öelda, et nagu 2017 ja 2019, nii ka 2021, kui valijad valima tulevad, siis need kes toetavad maailmavaateliselt Kallast, Michalit, Ligi, Pentus-Rosimannust, Paeti või esimest korda kohalikel valimistel kandideerivaid Šmiguni või Sutti, saavad nad oma esindaja valida meie nimekirjast, mitte mujalt.," rääkis Michal.