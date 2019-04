Michal Kõlvartile: linnajuhtimine ei saa olla kaup EKRE vaikiva toetamise eest!

Vladimir Svet ütles tänases intervjuus Delfile, et ei ole juhus, et nii tema, Yana Toom, Mihhail Kõlvart kui ka Vadim Belobrovtsev oma riigikogu mandaadist loobusid, vaid tegu on teadliku valikuga olukorras, kus Toompea koalitsiooni moodustavad Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa.

EKRE-ga loodavat valitsust on asumas Riigikogus aga pooldama Tallinna linnaosavanematest Marek Jürgenson ja Maria Jufereva-Skuratovski. Lisaks ka Jõhvi senine vallavanem Martin Repinski, kes veel mõni päev tagasi ütles, et Henn Põlluaasa iidoliks on ilmselt Adolf Hitler. Täna valis Repinski aga Põlluaasa riigi tähtsuselt teiseks isikuks ehk Riigikogu esimeheks.