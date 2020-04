Metsik langus: toornafta hind pöördus negatiivseks

Kella 21. 33 ajaks oli USA toornafta hind jõudnud hinnani -1.43 dollarit barrelilt, vahendas CNN.

USA-s kaubeldava toornafta WTI mailepingute hind on päeva jooksul langenud 18.27 dollari võrra.

Toornafta hind langes alla 1973. aastast püsinud madalpunkti, milleks oli 4,31 dollarit ehk jõudnud meie eluea odavaimale tasemele.

Et turg on küllastunud ja majandus seiskunud, on ära kadunud ka nõudlus toodangu järele, mis on saatnud toornafta hinna börsil vabalangusesse.

Veel aasta alguses maksis toornafta barrel üle 60 dollari.

Juuni lepingute hinnad ei ole sellisem määral langenud: nende väärtusest on praegsueks kadunud "pelgalt" 12,2 protsenti.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht selgitas ERR-ile pärast kella 20, et tegemist on WTI ehk USA-s kaubeldava toornafta maikuu lepingutega, mille lõppemistähtaeg on teisipäeval.

Praegune hinnatase on ka WTI ajaloos rekordiline. Vaht usub, et hinnapõrand veel saavutatud ei ole ning võimalik on ka negatiivne hind.

Koroonakriisis on langenud nõudlus toornafta järele 30 miljonit barrelit ööpäevas ehk 30 protsenti senisest. Kümmekond päeva tagasi tegi OPEC+ küll tootmist vähendada ja kärpida 10 dollarit barrelist, kuid turuosalised ütlevad nende meetmete kohta "liiga vähe, liiga hilja".