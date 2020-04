Metsanduse arengukavale ei leitud pärast mitut katset mõjude hindajat

Riigihanke tähtaeg metsanduse uue kümnendi arengukava eelnõu keskkonnamõju strateegilise hindaja (KSH) ja muude oluliste mõjude hindaja leidmiseks oli 1. aprill, kuid selleks ajaks ühtegi pakkumust ei laekunud.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve ütles, et juhtkogul on protsessi algusest saadik olnud metsanduse arengukava koostamisele kõrged ootused. „Just keerukus ja teema konfliktsus on asjad, mida potentsiaalsed mõjude hindajad on välja toonud ühe põhjusena, miks nad töö tegemiseks pakkumust ei esitanud,“ möönis Järve.

Keskkonnamõjude hindamisega tegelevate ettevõtete tagasiside näitas, et riigihankega saada soovitud töö on äärmiselt mahukas ja keeruline. Töö riskantsusest rääkides tõid firmad välja, et kogu metsanduse valdkond on suure avaliku tähelepanu all, seega peab töö teostaja arvestama huvirühmade kriitika, inforünnakute ja isegi kohtusse kaebamisega. Samuti viitasid ettevõtted juba praegu ees olevale tihedale töögraafikule.

Jaanuari lõpus kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas juhtkogu seas valitsevad pinged, mis on päädinud nii üksteise halvustamise kui keskmise sõrme näitamisega. Samuti süüdistab osa juhtkogu liikmeid ministeeriumi läbipaistmatus protsessis. Selleks ajaks oli kukkunud läbi kaks arengukava mõjude hindamise riigihanget.