Merits: uued piirangud ei pruugi olla Tallinnale ja Harjumaale piisavad

Valitsust koroonaviiruse leviku vastases võitluses nõustava teadusnõukoja liige, viroloogia professor Andres Merits ütles, et piirangud kogu Eestile ei pruugi olla piisavad. "Need võivad olla piisavad mõnele regioonile ja mõnele olukorrale, aga tõenäoliselt mitte Tallinnale ja Harjumaale, kus on olukord kõige raskem,” lausus Merits, vahendab ERRi uudisteportaal.

Merits lisas, et tuleb teha ühte kahest — kas praegused piirangud rangelt jõustada või hakata neid karmistama.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kindlasti on kohti, kus järelevalvet saab tõhustada, ent piiratud ressursi tingimustes pole mõeldav iga inimese ja ettevõtja pidev kontrollimine. Kiige sõnul oli valitsuses piirangute kehtestamise ulatuse suhtes erinevaid vaateid, kehtestati need piirangud, milles jõuti kokkuleppele. Ta ei välistanud, et lähiajal tuleb piiranguid karmistada.

“Praegu on mõistlik piirata kõiki selliseid tegevusi, mis ei ole vältimatult vajalikud ehk kaubandusvaldkonnas, toitlustusvaldkonnas, meelelahutuses, kultuurisektoris. Midagi ei ole teha, Eesti ei ole olnud kunagi nii suure COVID-19 pandeemia surve all,” lausus Kiik.

Kiik lisas, et päris komandanditunni kehtestamist ükski valitsuse liige seni toetanud pole.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!