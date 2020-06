Merike Jürilo koroonaviirusest: viimase kahe nädala nakatumine on mõõdukas tõusutrendis

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on viimase 14 päeva kumulatiivne haigestumine mõõduka tõusutrendiga, mis võib tuleneda piirangute leevendamisest.

"Kuid samas ka piirangute tingimustes viirus jäi vähesel määral levima. Täna seoses piirangute leevendumisega olulist muutust haigestumuses veel ei ole," selgitas Jürilo.

Koroonaviiruse käitumine näitab Jürilo sõnul, et viirus jääb ringlusse ning seega ei tohi inimeste tähelepanu kaduda.

"Mõned lisandunud juhtumid on olnud sellised, kus inimene vaatamata halvale enesetundele on siiski tööle läinud. See peaks olema hetkel reegel number üks, et ka kergete haigustunnustega inimesed oleksid kodus, jälgiksid tervist, pöörduksid vajadusel perearsti poole ja teeksid vastavalt perearsti soovitustele testi," selgitas Jürilo.

Terviseamet tegeleb Jürilo sõnul iga üksiku haigestumisega ning mida suurem on lähikontaktide ring, seda suurem on ka teise ringi võimalik haigestunute hulk. "Nii suured üritused kui koosviibimised siseruumides on just seetõttu ka hetkel piiratud," selgitas ta.

Viimasel kahel nädalal on lisandunud haigusjuhud ennekõike Harjumaale, Pärnumaale, Ida-Virumaale. Jürilo sõnul on nendeks põhiliselt olnud perekondlikud haigestumised, haigestumised töökollektiivides, naaberriikidest koju naasnud või tööasjades liikumine (ennekõike Soome, Rootsi). "Mõningal juhul on haigestumise asjaolud teadmata, inimene võis haiguse saada ühistranspordis või mujal," sõnas ta.

Jürilo sõnul tuleb arvestada, et haigus võib kulgeda ka väga kergete sümptomitega ja väga oluline on see, et iga inimene on väga tähelepanelik oma tervise osas.

"Kui ka kergete haigustunnustega inimene läheb töökolletiivi, kus on kümneid inimesi, siis sellega seab ta haigestumise ohtu väga paljud. Tööandjad saavad siin anda olulise panuse, et teavitada oma töötajaid nakkusohutuse reeglitest ning toetada ja julgustada oma töötajaid haigustunnuste ilmnemisel koju jääma ja tööandjat teavitama," selgitas ta.