Menetlusse võeti kodakondsusseaduse eelnõu, mis võimaldaks eestlastele mitmikkodakondsust

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan, mis koosneb esimehest ja seitsmest liikmest. Nõukogu liikmed peavad olema Eesti kodanikud ja omama kõrgharidust, liikmete hulka ei tohi kuuluda Vabariigi Valitsuse liikmed ega Eesti Panga töötajad. Eesti Panga Nõukogu liige ei tohi töötada ühegi fondivalitseja, investeerimisfondi, investeerimisühingu, krediidiasutuse, kindlustusandja või muu finantsjärelevalve alla kuuluva subjekti juures ega kuuluda nende juhtimisorganitesse. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Neljandaks võeti menetlusse Reformierakonna fraktsiooni 13. juunil algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE).

Eelnõuga luuakse võimalus keskseks direktorite töö- ja arengualaseks hindamiseks. Eelnõu rakendamisel antakse direktoritele professionaalset tagasisidet, mis on suunatud direktorite ametialase arengu toetamisele. Hindamistulemustest lähtuvad soovitused kooli pidajale on kantud eesmärgist tagada Eesti üldhariduskoolides pakutava hariduse kõrge kvaliteet, et koolides töötavad direktorid on õppimise liidrid, et koolides on rakendunud õppija vajadusi arvestav, loovust ja innovaatilisust arendav õpikäsitus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Viimaseks võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni 13. juunil algatatud keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE).

Eelnõu näeb ette jaotada riigieelarvesse laekunud keskkonnatasudest vähemalt 25 protsenti Ida - Virumaa programmi ja selles nimetatud tegevuste elluviimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.