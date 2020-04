Melinda Gates: vaktsiini valmimiseni läheb veel vähemalt poolteist aastat

Bill & Melinda Gates’i fond annab 100 miljonit dollarit ülemaailmseks võitluseks uue koroonaviirusega. Vaktsiinide, ravi ja diagnostika arendamiseks lubab fond 60 miljonit dollarit.

Fondi asutaja Melinda Gates andis koroonaviiruse ja globaalsete pandeemiate teemal põhjaliku intervjuu Ameerika veebimeediaportaalile Businessinsider. Delfi vahendab viite olulist punkti Gates’i intervjuust.

Vaktsiiniga läheb aega, sest see ei tohi patsiente tappa

Kui kaua vaktsiiniga võiks minna, küsis Businessinsideri ajakirjanik Alyson Shontell Melinda Gates’ilt. “Minu arvates on tõenäoline ajaraam 18 kuud,” vastas Gates. Põhjuseid on tema sõnul mitmeid: enne toimiva leidmist tuleb läbi katsetada väga palju variante. Siis tulevad eelkliinilised katsed, seejärel kliinilised. Neid ei saa teha ülepeakaela, sest lisaks vaktsiini efektiivsusele tuleb tagada, et vaktsiin oleks ohutu. Kuna Covid-19 ohustab kõige rohkem inimesi, kellel on kaasuavd haigused, siis peab vaktsiin olema selline, mis ei teeks liiga südamehaigusi, diabeeti, astmat ja paljusid muid haigusi põdevatele inimestele. “Olen kindel, et FDA teeb ravimikatsetuste menetlemisga nii kiiresti kui võimalik, aga katsetele järgneb tootmine ja me peame seda tootma tohututes kogustes. Ma tõesti arvan, et rutem kui 18 kuuga ei saa,” resümeeris Gates.

Vaktsiiniga on veel järgmine probleem: kuidas teha nii, et see jõuaks kõikideni? “Peame tagama, et vaktsiin oleks väga odav. See on tehtav,” ütles Gates. Algul, kui tootmisega ei suudeta terve maailma vajadust katta, tuleb jagamist alustada eesliinilt ja siis tuvastada, kellele järgmisena. Töö peab olema hästi ja täpselt sihitud. “Esimesena tuleb vaktsineerida tervishoiutöötajad, siis riskigrupi inimesed ja alles siis ülejäänud elanikkond,” selgitas ta.

Karjaimmuunsus on hull plaan, mis tooks kaasa palju surma

Shontell uuris ka seda, kas ei võiks ikkagi kaaluda ka võimalust lasta inimestel saavutada karjaimmuunsus. “Äkki me oleme selle saavutamisele juba lähedal?” küsis ta. Gates vastas, et see on asjatu lootus. “Karjaimmuunsuse saab alle siis, kui suur protsent elanikkonnast on haiguse läbi põdenud. Sellele ei saa loota, kuna nii sureks eksperimendi käigus palju inimesi. Nii et jah, muidugi, me saavutaksime karjaimmuunsuse, aga tuleks ka palju surma,” vastas ta.