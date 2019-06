Mees kaebas valimiskomisjoni riigikohtusse, sest e-hääletamisel ei saanud rikutud sedeleid esitada

Riigikohus on Kruve varasemat samasugust kaebust 2017. aastal juba arutanud. Toona leidis riigikohus, et midagi põhiseadusvastast selles asjaolus pole, et interneti vahendusel ei saa rikutud sedelit esitada.

Kruve kaebas ka selle peale, et esitas kaebuse valimiskomisjonile, aga seda ei võetud menetlusse väitega, et ta on hilinenud. Nimelt saab valimiste kohta kaebusi komisjonile esitada kolm päeva pärast valimiste lõppu. Tänavu lõppesid Europarlamendi valimised 22. mail ja selle loogika järgi oleks pidanud Kruve kaebuse esitama 25. mail, ometi tegi ta seda 26. mail. Kuna 25. mai langes laupäevale, pikenes aga kaebamise aeg. Seetõttu palus riigikohus saata kaebuse valimiskomisjonile uueks otsustamiseks.