Meelis Oidsalu: Jüri Ratas ei ole aru saanud, et tal on vastutus lisaks Eestile ka Euroopa ees

Jüri Ratase puhul on Oidsalu hinnangul probleem see, et ta käitub ja mõtleb endiselt nagu omavalitsuse juht. "Eestis on mingil seltskonnal olnud alates Euroopa Liiduga liitumisest kogu aeg mentaliteet, et meie võime siin Eestis ju endale natukene seda tormi veeklaasis lubada, küll nad seal Läänes hoiavad meid õigel teel," märkis ta.

"Jüri Ratas ei saa aru, et linnapeana võis ta Savisaare vaimus sellist paralleel-Eestit katsetada – võib-olla ongi hea, kui sul on suurema sees mingi väiksem nii-öelda katseühiskond ja saad seal erinevaid poliitikaid inkubeerida –, aga kui oled juba peaminister, siis räägime hoopis teisest tasemest – tasemest, kus nende tormide tekitamine on märksa suurema mõjuga," rõhutas Oidsalu ja lisas, et Eesti kui riik on üks Euroopa poliitilise saatuse ja näo kujundajaid. "Minu meelest ei ole Ratas aru saanud, et tal pole vastutus mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa ees. Riiki juhtides ei saa mõelda nagu omavalitseja," märkis Oidsalu.

Oidsalu sõnul pole praegu toimuv demokraatia sees paratamatu, vaid see on teadlik valik. "Ja kõige naljakam on asja juures see, et just Ratase erakond koos tema endaga kaotab sellest kõige rohkem," ütles Oidsalu. "See, et ta sidus kohaliku omavalitsuse valimised EKRE nõudmisel hääletusega abielu traditsioonilisuse küsimuse üle, on ju puhtalt EKRE-le kaartide kättemängimine ka kohalikeks valimisteks," lisas ta.