Meeldetuletus: lisaks suitsuandurile peab varsti igas tahkeküttega kodus olema ka vingugaasiandur

"[K]ui hoones juhtub olema tahkeküttel ahi, pliit või kamin, tuleb seaduse uue sõnastuse järgi paigaldada hoonesse vähemalt üks vingugaasiandur," kirjutab Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan blogipostituses.

Kõnealune seadusemuudatus puudutab pea 200 000 hoonet üle kogu Eesti.

"Kohustusliku suitsuanduri nõue jääb kehtima, mis tähendab, et osades majapidamistes peab alates 1. jaanuarist 2022 olema lisaks suitsuandurile ka vingugaasiandur," märkis Tikan. See tähendab, et riik annab üleminekuperioodiks rohkem kui ühe aasta.

Tikan kirjutab, et tol perioodil ja hiljemgi võiks vingugaasiandur olla näiteks vahvaks kingituseks oma kallitele ja lähedastele.

Tuleohutuse seaduse muudatusi leidub teisigi. Lisaks vingugaasianduri punktile leiab seadusmuudatusest ka järgmised osad: nimelt saab küttesüsteemide registrist tuleohutusjärelevalvet hõlbustav tööriist, omavalitsused saavad võimaluse kontrollida ehitatava hoone tuleohutusnõuete täitmist ja väljastada lube, erandjuhtudel hakatakse lubama kontrollitud maastikupõletamist ning suurhoonete tuleohutuse tagamiseks kaasatakse rohkem eksperte erasektorist ning sisustatakse tuleohutusteenuse mõiste.

Lähemalt saab lugeda siseturvalisuse blogist.