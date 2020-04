Meeldetuletus kevadkoristajatele: risu ja rämpsu koht pole lõkkes!

Keskkonnaministeeriumi välisõhu- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Reet Pruul märkis, et prügi lõkkes põletamine võib lõppeda maapiirkondades sellega, et ümbruses pole hiljem võimalik kasvatada mahetoitu. Halvemal juhul võib sattuda keegi ka haiglasse.

” Mürgiste ainete ladestumine organismi on pikk protsess ning tervisehädad võivad avalduda alles aastaid hiljem.

„Mürgiste ainete ladestumine organismi on pikk protsess ning tervisehädad võivad avalduda alles aastaid hiljem. Reeglina ei oska inimesed arvatagi, mis on haiguse põhjustanud, eriti, kui nad ise on enda meelest elanud puhast ja tervislikku elu,“ selgitas Pruul põletamisega kaasnevaid võimalikke ohutegureid.

Seega pole lõke pole koht, kus põletada kevadkoristusega kogunenud risu ja rämpsu - seda rõhutab keskkonnaministeerium jätkuvalt ka sel kevadel. Asutus toonitab, et prügi põletamine lõkkes on hoolimatu ja keskkonnale kahjulik tegevus. Kõvasti parem variant on panustada prügi taaskasutusele. Jäätmete liigiti kogumise vaev tasub end suures plaanis ära – nii aitab inimene säästa ressursse ja annab materjali taas ringlusesse.

” Prügi põletamine käitlemiskulude vähendamise nimel on ministeeriumi hinnangul vale.

Ministeerium tuletab meelde, et nii vanadest mööbliesemetest, riietest, jalanõudest, rehvidest, ehitusjäätmetest, värvipurkidest kui ka muust kasutuks muutunud kraamist tuleb vabaneda õigel viisil. Aiapraht tuleks komposteerida, pakendid viia pakendiringlusesse.

Mõnikord kasutatakse lõkkes põletamist ka kulude vähendamise viisina. Majapidamisse tellitakse kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et majapidamist üldse ei kasutata. Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei mahu või mida kuskile panna ei ole, põletatakse lõkkes. Säärast käitumist ministeerium ei tolereeri, nimetades seda valeks.

Soovitus eriolukorraks: oodake, kuni võimalik

Eriolukorra ajal soovitab keskkonnaministeerium püsida jätkuvalt kodus ja kui vähegi võimalik, oodata jäätmejaama või avaliku pakendikonteineri külastamisega, kuniks nakkusoht on möödas.