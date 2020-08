Meedialiit pöördumises peaministrile: taunime olukorda, kus valitsuse liikmed ajakirjanike küsimusi ignoreerivad ja naeruvääristavad

"Eesti Meediaettevõtete Liit väljendab muret Eesti Vabariigi valitsuses tekkinud olukorra pärast, kus ministrid ei vasta pressikonverentsile akrediteeritud ajakirjanike küsimustele (Delfi ja rahandusminister Martin Helme näide), suhtuvad ajakirjanikesse ja kirjastustesse arrogantselt ning levitavad isikliku poliitilise kasu nimel valet," edastas meedialiit.

"Eesti Meediaettevõtete Liit seisab kõigi oma liikmete ja sõnavabaduse eest ning peab lubamatuks Eesti suurima uudisteportaali Delfi nimetamist libauudisteks ning üleskutseid valitsuse liikmete poolt teatud väljaandeid mitte lugeda ja tellida. Samuti taunime olukorda, kus valitsuse liikmed ajakirjanike küsimusi ignoreerivad ja naeruvääristavad," seisis pöördumises.

"Eesti Meediaettevõtete Liit tuletab meelde, et ajakirjandus teenib avalikkuse huvi infot saada ja rahval on õigus saada ajakirjanduse kaudu infot," meenutas meedialiit.

"Loodame, et sarnane olukord enam ei kordu ning peaminister valitsuse juhina pöörab ka valitsuse liikmetele tähelepanu sellele, et need ajakirjandusega korrektselt suhtleksid ja kõiki ajakirjanikke ja väljaandeid võrdselt kohtleksid."

Eile keeldus rahandusminister Martin Helme Delfi ajakirjanikule valitsuse pressikonverentsil vastamast, väites, et portaal kirjutab libauudiseid.