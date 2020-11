Meedialiit Jüri Ratasele: Eesti inimesi solvav ja hirmutav valituskabinet on peaministri nägu

Mäletatavasti teatas Aeg läinud nädala valitsuse pressikonverentsil, et palus prokuratuuril uurida, kas Õhtuleht ikka tohtis jälgida Mailis Repsi autojuhi tegevust. Kõnealune lugu viis reedel Repsi tagasiastumiseni. Delfi avaldab avaliku pöördumise täismahus.

Iga meeskond on oma juhi nägu. Valetav, viha õhutav, Eesti inimesi solvav ja hirmutav valituskabinet ei ole vaid selle üksikute liikmete, vaid peaministri nägu.

Kogu haridusministri skandaali valguses on taaskord tõstatunud teema ajakirjanike ja meedia ähvardamisest. Valitsusliikmed on varemgi rünnanud nii väljaandeid kui ka ajakirjanikke, kuid seni tehti seda sõnadega. Eelmisel nädalal ründas justiitsminister Raivo Aeg Eesti vaba ajakirjandust telefoniõigusega, lugedes avalikult ette seadusepunkti, millega võiks prokuratuur süüdistuse esitada korruptsiooni paljastanud ajakirjanikele ja saatis riigi peaprokurörile tekstisõnumi, et prokuratuur uuriks meedia võimalikku rikkumist.

Nagu teate, on meedia roll kontrollida, kuidas käituvad poliitilised otsustajad ja esitada neile võimu teostamisel asjakohaseid küsimusi. Teie kabinetis on justiits(!)minister, kes ajakirjanikke seda teostades ähvardab süüdistuse esitamisega. Nagu kirjutab Õhtuleht, nad ei kartnud enne loo avaldamist ja ei karda ka nüüd, nad usaldavad Eesti õiguskaitseorganeid, suhtuvad nende raskesse töösse ülima lugupidamisega. Nagu kõik teised Eesti meediamajad. Me oleme täiesti veendunud, et meie võimalike eksimuste korral suudab prokuratuur või ükskõik milline teine Eesti õiguskaitseasutus seda ise märgata ja vajadusel tegutseda.

Tänu meediale on suur osa taasiseseisvunud Eesti suurematest tehingutest, protsessidest, otsustest ja valikutest olnud oluliselt läbipaistvamad kui mujal Ida- ja Kesk-Euroopas. Sel on kindlasti olnud väga suur mõju meie kiirele arengule ja läbipaistvusele. Me ei vaata rahulikult pealt, kuidas Teie kabinet ajakirjandusvabadust ja seeläbi vaba demokraatiat õõnestab. Eesti ajaloos pole olnud valitsust, mille liikmed ajakirjanikke ja meediat samaväärselt tänase valitusega kohtleks.