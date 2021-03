Meedialiit avalikustas ajakirjandusauhindade võitjad. Suurimad preemiad pälvisid Ekspress Meedia ajakirjanikud

Suurte lehtede avatud rühma võitja on Eesti Ekspressis 25. märtsil ilmunud külg "Meil tõuseb!", autor Tarmo Rajamets. Sama loo eest pälviti ka kujunduskonkursi rahalise peapreemia.

Väikeste lehtede avatud rühma võitja on Tartu Postimehes 23. jaanuaril ilmunud "Tipp 100. Nemad on Tartu ja Tartumaa kõige mõjukamad", autor Artur Kuus.

Digitööde kategoorias nominenete ei nimetatud, sest osales kolm tööd. Võitja on Eesti Päevalehes ilmunud "Sai naerda ja nutta. Draamateater 100", mille autorid on Liisi Viskus, Imbi Võrel, Anna Plukk ja Mart Nigola.

Multimeedia kategooria võitja on Postimehes 24. märtsil ilmunud „Koroonastatistika“, mille autorid on Heleri Kuris ja Aarne Seppel. Multimeedia võitjad jagavad preemiaraha 1000 eurot.

Kujunduskonkursi suurte lehtede olemuslugude võitja on Postimehe külg "Connery. Sean Connery ja Sean Connery sattus lõpuks siiski tüüprolli", mille autor on Toivo Luht.

Väikeste lehtede olemuslugude külgede võitja on Pärnu Postimehes 13. mail ilmunud "Ta soovis, et lastelastel oleks temast ilusad pildid”, mille autor on Janek Talpas-Taltsepp.

Väikeste lehtede rahalise peapreemia võitis Tartu Postimees, 23. jaanuaril ilmunud küljega „Tipp 100. Nemad on Tartu ja Tartumaa kõige mõjukamad“, mille autor on Artur Kuus. Mõlema peaauhinna suurus on 1000 eurot.

Venekeelsete lugude auhinnad

Parima venekeelse arvamuse võitja on Polina Volkova 5. juulil Delovõje Vedomostis ilmunud artikliga "EKRE, где логика!?"

Parima venekeelse loo võitja on Jekaterina Pavlova artiklitega BLRT naabruskonnas elavate inimeste probleemidest seoses saastunud õhuga. Vene preemiate võitjad said 1000 euro suuruse preemia.