Meediaettevõtete Liit: kojukannet ei tohiks pakiautomaatidega asendada

„Kui me asendaksime kojukande pakiautomaatidega, siis kaotaksid sellega kõige enam maaelanikud,“ ütles Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Mart Raudsaar. „Riik on suurendanud kojukande dotatsiooni maapiirkondades poole miljoni võrra ning me oleme Omnivaga läbirääkimistes, kas see täiendav summa on piisav. Igasugused muud sammud enne läbirääkimiste lõppu oleksid ennatlikud.“

Maakojukande dotatsioon oli aastaid 1,278 miljonit eurot. Sel aasta kasvas dotatsioon pool miljonit ja on tänavu 1,778 miljonit eurot.