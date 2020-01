Meediaettevõtete liidu juhist Mart Raudsaarest võib saada Postimehe peatoimetaja

Postimees otsib pärast Peeter Helme lahkumist möödunud aasta 1. novembril uut peatoimetajat. Üks võimalik kandidaat sellele kohale on Delfi andmetel Eesti Meediaettevõtete Liidu juht Mart Raudsaar.

Ehkki Raudsaar ja Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu infot kinnitama ei soostunud, ei tõtanud nad seda ka ümber lükkama.

"Ma ei saa seda kommenteerida, sest minu töölepingust tulenevalt ma peaksin informeerima oma nõukogu," ütles Raudsaar, viidates neljapäeval toimuvale koosolekule.

Raudsalu sõnas, et uue peatoimetaja nimi avalikustatakse pressiteate vahendusel. "Enne ei ütle me mitte midagi. Linna peal liigub igasuguseid spekulatsioone. Me ei ole neid siiamaani kommenteerinud ja ei tee seda ka edaspidi."

Küsimusele, kas uue peatoimetaja nimi saab avalikuks lähipäevil, jättis ta vastamata.

Delfile teadaolevalt on Postimehe peatoimetajaks kutsutud ka pikaajalist Eesti Ekspressi ajakirjanikku Priit Hõbemäge ja kirjastuse Hea Lugu juhti Tiina Kaalepit, kes on mõlemad varem meediajuhid olnud.

Lahkumiste jada Postimehes

Pärast Peeter Helme lahkumist peatoimetaja kohalt eelmise aasta 1. novembril rääkis Postimees Grupi juhatuse liige ja vastutav väljaandja Merili Nikkolo, et uue peatoimetaja kandidaati veel ei ole ning esialgu jagavad peatoimetaja ülesanded omavahel ära tema ja peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap.

23. detsembril saabus aga uudis, et Nikkolo lahkub poolte kokkuleppel ametist, kuna on tekkinud erinevad nägemused arengustrateegiate osas.

Pärast Nikkolo lahkumist selgus, et Postimehe vastutava väljaandja ja peatoimetaja rollid ühendatakse jäädavalt ja uue inimese ametisse nimetamiseni täidab Nikkolo kohuseid Postimehe vastutava väljaandja ja peatoimetajana BNS-i peatoimetaja Kalev Korv.