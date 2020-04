Meditsiinipersonalist proovivõtjatele võimaldati täna erandkorras vaba päev

Delfi poole pöördus täna hommikul Mati (nimi muudetud, sest inimene ei soovi avalikult oma terviseandmeid jagada), kes avastas endal laupäeva hommikul koroonaviiruse haigussümptomid. “Registreerisin end perearsti infoliini kaudu koroonaviiruse testiks. Süsteem toimis, vormistati saateleht ja üsna kohe helistati tagasi numbrilt 602

4088, et määrata drive-in testi aeg Tallinnas. Ebameeldiva üllatusena selgus aga, et nädalavahetusel nn drive-in teste ei tehtagi,” kirjeldas Mati.

Matile pakuti aeg homme, s.o. esmaspäeval kl. 11.10. “Minu küsimuse peale, mis siis saab (tel. 602 4088 ), kas tulete testimiseks kohale, kui läheb veel halvemaks, vastati üsna ebamääraselt, et tõenäoliselt mitte, sest väljakutse meeskond on koormatud ( mis on ka arusaadav),” rääkis Mati.

Uurisime terviseametist ja avaliku testimise kommunikatsioonijuhilt, kas nädalavahetustel mobiilsed proovivõtukohad enam ei tööta. Vastus: töötavad küll, täna oli lihtsalt üks erandlik päev.

Avaliku testimise kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk selgitas, et mobiilsed proovivõtukohad on avatud vastavalt saabunud saatekirjadele. “Ei ole loodud reeglit, et mobiilsed proovivõtukohad on nädalavahetusel kinni. Näiteks töötasid enamus kohad ka riigipühal, suurel reedel. Töötavad ka kodused proovivõtmise brigaadid vastavalt saatekirjadele,” kinnitas Kedlauk. “Alates reedest oli saabunud vähesemal määral saatekirju, mistõttu saime võimaldada meditsiinipersonalist proovivõtjatele vaba päeva täna kõikides proovivõtupunktides välja arvatud Kuressaares, kus testitakse ka täna.”

Kedelauk lisas, et samas on soov mitte jätta inimesi liigpikalt ootele, mistõttu töötab testimise kõnekeskus ja inimestele helistatakse koheselt peale saatekirja saabumist ja lepitakse kokku järgmised sammud. “Kui inimese tervis vahepeal halveneb oluliselt, palume inimesel jälgida Terviseameti koduleheküljelt juhiseid,” viitas Kedelauk.

Mati jaoks on arusaamatu, et nädalavahetusel pole mobiilne testide võtmine organiseeritud. “Hetkeseis on selline, et pean olema teadmatuses sisuliselt kolmapäevani, kui laekub esmaspäevase testi vastus, kas ma olen nakkusohtlik. Kodanikuna mulle tundub, et eriolukorrast tulenevad viiruse leviku tõkestamise tegevused peavad puhkepäevi,” ütles Mati. Ta kinnitas, et õnneks tunneb ta end täna veidi paremini kui eile.