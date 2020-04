Meditsiinijuht dr Arkadi Popov: kuni uusi juhtumeid veel tuleb, peaksid inimesed kodus püsima

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov ütleb, et koroonaviirusesse uute nakatunute arvud praeguse seisuga enam kasvavas trendis ei ole, kuid kõik veel korras ei ole. "Oleme epideemia tipus," sõnab ta.

Kuigi tänased uute nakatunute numbrid näitavad Saaremaale juba palju paremat tulemust, siis 33 uut nakatunut Harjumaal kirjeldab seda, mis võib ka järgmistel päevadel tulla.

Uued Harjumaa nakatunud tulid peamiselt Tallinnas eri piirkondadest ja olid võrdlemisi juhuslikud. Osad uued nakatunud olid koroonapatsientidega kokku puutunud inimesed.

Millal kriisist väljuda? Popovi sõnul on seda kindlasti praegu veel vara öelda. Mõõdikud selle jaoks on uute nakatumiste arv, haiglapatsiendid ja intensiivravi vajavad koroonahaiged. Neid ei saa mitte päevade, vaid nädalate arvestuses võrrelda. "Positiivne dünaamika on olemas, aga see võib iga päevaga muutuda. Epideemia ongi ettearvamatu," kommenteerib ta.

Lapsi lasteaeda veel viia ei tasu ega end ülemäära vabana tunda. "Pidage vastu, kuni epideemia veel kestab," lausub Popov ja lisab, et kuni uusi juhtumeid veel tuleb, peaksid inimesed võimalikult palju kodus olema. "Ükskord tuleme sellest olukorrast välja, saame enda elu täiega nautida, aga hetkel veel on vara," ütleb ta.