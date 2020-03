Medicum peatas tasuliste koroonaviiruse testide tegemise

„Testimine on peatatud ja me ootame valitsuse otsust, mismoodi üldse testimisega jätkatakse,” ütles Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik. Valitsus kaalub tema sõnul praegu, kui laialdaselt üldse testimist rakendada. „Paanika vältimiseks ei registreeri me praegu kedagi,” sõnas Allik. „Päeva jooksul otsustame, kuidas edasi minna.” Alliku sõnul sõltub otsus valitsuse kriisikomisjoni otsusest.

„Meie võimekus teste teha on niigi väga väike, kui üldse jätkame, siis suuremalt,” sõnas Allik. „Seni testisime sümptomiteta patsiente, aga kui peaksime hakkama testima ka sümptomitega patsiente, siis peame oma töö ümber korraldama.

Reedel, kui testimise võimalus Medicumis avanes, läksid kohemaid umbe telefoniliinid. Siis lubas Allik, et esmaspäevaks tekitatakse kõneootejärjekorra võimalus.

Testi hind Medicumis oli 81 eurot. Testide läksid uurimiseks Synlabi, kus suudetakse analüüsida 500-600 testi päevas.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!