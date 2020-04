Maxima tõi Eestisse üle poole miljoni tolmumaski

Maxima teatas, et maskid on mõeldud nii ettevõtte töötajatele kui ka müügiks klientidele.

Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas teatas pressiteate vahendusel, et ettevõtte jaoks on oluline, et kliendid ja töötajad võiksid ennast Maxima poodides tunda turvaliselt.

Nii tarbijakaitse- ja terhnilise järelevalveamet kui ka ravimiamet on kinnitanud, et FFP1 mask ei kaitse viiruse eest nii nagu seda teevad meditsiiniline või kirurgiline mask.

"Iga isikukaitsevahend on tehtud mingi kindla eesmärgiga ning omab kindlat kaitset. FFP1 kategooria kaitsemask kaitseb õhusaaste ja tolmuosakeste eest," teatas amet veel täna.

"FFP1 gruppi kuuluv kaitsemask ei kaitse viiruse eest nii, nagu teeb seda meditsiiniline või kirurgiline mask. FFP1 sobib tavainimestele kasutamiseks, aga meditsiinisektoris, kus on lähikokkupuude nakatunutega vältimatu, see mask ei sobi," kirjeldas TTJA sedatüüpi maskide võimekust. Sedasorti maskid paisati eile müügile ka apteekidesse üle Eesti.

Ravimiameti gripiennetuse juhendi kohaselt on FFP1 maski näol tegemist tolmumaskiga, mis on võimeline filtreerima osakesi, mis on tekkinud mehhaaniliste protsesside käigus. FFP2 tähisega maskid filtreerivad 95% õhus leitavatest osakestest, FFP3 aga 99%. Viiruse kinnipüüdmisel ongi kõige efektiivsemad just viimased. Tolmumaski filtreerimisvõimekus sissehingamisel jääb seejuures 80% juurde.

Karp korraga

Volkase sõnul tellis Maxima ühtekokku 3,5 miljonit maski, mis esmaspäeval Vilniusesse jõudsid. "Sellest 3,5 miljonist jõudis täna eestisse 600 000, mille jaotamine poodidesse nii oma töötajatele isikukaitsevahendina kui ka müügiks kõikidele klientidele algas koheselt," ütles Volkas.

Selleks, et maske jätkuks laiemale hulgale klientidele, otsustas Maxima piirata müüdavate maskide kogust ühe inimese kohta. Igaüks saab korraga osta ühe pakendi, mis sisaldab 50 maski.

"Kuigi Eestisse on sel nädalal jõudnud suurem kogus maske ja inimeste turvatunne tõuseb, kutsume sellest hoolimata omaltpoolt üles inimesi olema vastutustundlik ning haigusnähtudega poodi ostlema mitte tulla. Vaid üheskoos toimides on võimalik vähendada nakatumisohtu nii töötajatel kui ka klientidel toidupoodides, mis on meile kõikidele eluks vajalik, et raske aeg üle elada," edastas Volkas omapoolse palve.