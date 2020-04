Maxima tegevjuht: kolme koroonajuhtumiga Pärnu Maxima avatakse turvalisuse huvides esmaspäeval

Peale esimese koroonapositiivse tulemuse selgumist organiseeris Maxima turvalisuse kaalutlustel kõikidele Pärnu Maxima kaupluse töötajatele testimise, mille tulemusel avastati 3 nakatanut. Koostöös Pärnu linnapea, terviseameti lääne regiooni ja päästeameti juhtidega otsustati turvalisuse eesmärgil hoida kauplus suletuna 48 tundi.

Koheselt peale kaupluse sulgemist alustati nii kaupluse kui ka keskuses olevate rentnike pindade põhjalikku desinfitseerimist, peale mida saadeti teostatud tööde akt Terviseametile. Testitud 143 töötajast 140, kelle test oli negatiivne, jätkavad kaupluse avamisel tööd ning jätkub ka pidev töötajate tervise jälgimine.

„Oleme kindlad, et ellu viidud meetmed tõstavad veelgi turvalisust ja ohutust kaupluses, kuid suur palve ka klientidele – palume haigusnähtudega poodi ostlema mitte tulla, sest vaid üheskoos on võimalik vähendada nakatumisohtu nii töötajatel kui ka klientidel toidupoodides, mis on meile kõikidele eluks vajalik, et raske aeg üle elada,“ edastas omapoolse palve Edvinas Volkas.

Maxima on tänulik kohalikele ametnikele

„Avatus meediaga ja operatiivne koostöö kohalike omavalitsuste ja vastutavate ametitega on praeguses keerulises olukorras olulise tähtsusega, kuna vaid nii saame viiruse leviku peatamisele kaasa aidata,“ rõhutas Edvinas Volkas läbipaistva info olulisust.

„Olen väga tänulik Pärnu linnapeale, terviseameti lääne regionaalosakonna juhatajale, päästeameti lääne päästekeskuse juhile ja politsei-ja piirivalveameti lääne prefektuuri juhile, kes on olnud meile operatiivselt abiks olukorra lahendamisel, olenemata päevast ja kellaajast,“ sõnas Edvinas Volkas. „Jõudsime ühisele arusaamisele, et kõige turvalisem nii klientidele kui ka töötajatele on kaupluse sulgemine 48 tunniks, mistõttu avame Pärnu Maxima XXX kaupluse esmaspäeval, 6. aprillil kell 13.00,“ lisas Edvinas Volkas.

Uued abinõud viiruse tõkestamisel

Maxima kauplustes on ellu viidud nii töötajate kui ka klientide turvalisust tõstvad erinevad meetmed:

1. Puhastatakse kõiki pindasid kaks korda päevas - hommikul ja pärastlõunasel tipptunnil ning iseteeninduskassade alasid iga kahe tunni tagant