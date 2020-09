Maxima poeketi kontoritöötajal tuvastati koroonaviirus

Maxima Eesti kontoritöötajal ilmnesid nädala alguses külmetushaiguse nähud. Töötaja saadeti kohe kodusele ravile, hilisemal testimisel osutus test positiivseks.

Maxima on tuvastanud kõik töötaja lähikontaktid kontoris, saatnud nad kodukontorisse eneseisolatsiooni ning korraldanud neile testimise. Kohe viiakse läbi kogu kontori täiendav desifitseerimine.

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõtte jaoks oluline, et töötajad, koostööpartnerid ja kliendid võiksid ennast Maximas tunda turvaliselt. „Nii nagu kevadel on ka tänases olukorras avatus meediaga ja operatiivne koostöö kohalike omavalitsuste ja vastutavate ametitega olulise tähtsusega, kuna vaid nii saame lokaalsetele viiruselevikukollete peatamisele kaasa aidata,“ ütles Volkas.

„Lisaks igapäevasele kontori desinfitseerimisele teostatakse täna kogu kontori lisadesinfitseerimine. Maxima kontoris on tugevdatud juba alates augustikuust turvalisuse tagamise nõuded, nagu distantsi hoidmine, koosolekul ja tööruumides olevate inimeste arvu piiramine, desinfitseerimisvahendite ja maskide kättesaadavus. Oma töötajate täiendavaks kaitseks kehtestame praegusest hetkest alates nõude, et kõik koosolekud nii oma töötajate kui ka partneritega toimuvad eranditult vaid läbi virtuaalsete kanalite,“ lisas Volkas.

Maxima on tuvastanud kõik töötajaga lähikontaktis olnud kolleegid, kes saadeti koheselt koju ja suunatakse ettevõtte poolt testimisele. Töötajatel võimaldatakse olla kodus kaks nädalat, Maxima omaltpoolt abistab kodusolijaid toidupakkidega ning vajadusel pakub ka psühholoogilist tuge.

„Lähtuvalt terviseameti poolt edastatud informatsioonile nakkuskollete kohta Ida-Virumaal ja Harjumaal ja Tallinnas on Maxima nendes piirkondades teinud kaupluste töötajatele kinnaste- ja maskikandmise kohustuslikuks, teistes regioonides hetkel veel soovitavaks,“ sõnas Volkas.

Maxima on turunduse ja avalike suhete juhi Janne Laiki sõnul kontoris ja kauplustes ellu viinud nii töötajate kui ka klientide turvalisust tõstvad erinevad meetmed: