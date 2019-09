Matti Maasikas oma skandaalsest säutsust: südametunnistuse järgi tuleb teha asju, mis võibolla liiga arukad ei ole

"Päris pagulasi on Eestis kohutavalt vähe, siia tulla tahtjaid on kohutavalt vähe," märgib ta ERRile antud intervjuus. Ta nendib, et üks põhjus, miks olukord on liikmesriikide vahel nii pinev, on mälestus Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni katsest määrata kõigile kohustuslikud pagulaskvoodid, mis ei olnud hea plaan. "Uus Komisjon saab otsida arukaid uusi lahendusi."

Maasikas on olnud Eesti praeguse valitsuse ja ennekõike EKRE suhtes kriitiline. Oma säutsu kohta lausub ta, et teinekord on olukordi, isegi lojaalsel riigiametnikul, kus südametunnistuse järgi tuleb teha asju, mis võibolla liiga arukad ei ole. "See oli üks nendest."

Vabariigi Valitsuse liige võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Meie diplomaatidel on üha keerulisem rääkida, et poliitika pole muutunud @ratasjuri@UrmasReinsalu

Mart Helme uuele Briti peaministrile: olen valmis jagama kogemusi suveräänsuse taastamisel https://t.co/K6wCAP2oRZ — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2019

"Nagu te panite tähele, ma ei osalenud sellele järgnenud arutelus, ma ei alustanud mingit kampaaniat, aga... On elus hetki, kus tuleb teha seda, mida sa õigeks pead, mis hinge puudutab."